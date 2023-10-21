«Торино» — «Интер»: счет матча 0:3, обзор голов

одержал гостевую победу над(3:0) в матче 9-го тура итальянской Серии А.

Первый гол гости забили на 59-й минуте встречи. Нападающий команды Маркус Тюрам получил мяч, оторвался от защитников соперника и сильно пробил, попав в левый угол ворот — 1:0.

На 67-й минуте форвард «Интера» Лаутаро Мартинес после отличной скидки от партнера головой вколотил мяч в ворота.

Уже на 90+5-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Торино». Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу уверенно пробил с точки — 3:0.

Футбол. Италия. Серия А Торино — Интер 0:3 Голы: 0:1 Марку Тюрам (59'), 0:2 Лаутаро Мартинес (67'), 0:3 Хакан Чалханоглу (пенальти) (90 + 5') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Перр Схюрс (Саба Сазонов, 51'), Рикардо Родригес, Рауль Белланова, Адриен Тамез, Самуэле Риччи, Кароль Линетти (Мергим Войвода, 86'), Валентин Лацаро (Иван Илич, 86'), Никола Влашич, Демба Сек (Гвидас Гинейтис, 74'), Пьетро Пеллегри (Антонио Санабрия, 74') Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 57'), Маттео Дармиан (Янн Биссекк, 90'), Франческо Ачерби, Стефан де Врей, Бенжамен Павар (Дензел Дюмфрис, 57'), Генрих Мхитарян, Хакан Чалханоглу, Николо Барелла (Давиде Фраттези, 57'), Лаутаро Мартинес (Дави Классен, 82'), Марку Тюрам Предупреждения: Николо Барелла (49'), Кароль Линетти (80'), Карлос Аугусто (90 + 6')

После этого матча «Интер» занимает 1-е место в Серии А с 22 очками в активе. «Торино» — на 14-й позиции (9).