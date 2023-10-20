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    Мостовой: Семь очков отставание от «Краснодара» — нам нельзя больше терять

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    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о подготовке к матчу с «Крыльями Советов» в рамках 12-го тура РПЛ.

    Андрей Мостовой
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    Андрей Мостовой

    «Все хорошо. Провел контрольную игру против "Кайрата". Очень хорошо, что нога не заболела и особо мыслей не было о ней. Психологическое состояние в плане ноги было беспроблемное, думал только об игре и за эту неделю подготовился тоже, считаю, хорошо. Форму набираю, чувствую себя хорошо и физически: каждый день лучше и лучше. Поэтому полностью готов к матчу. По игре считаю, что "Крылья" — очень хорошая команда. У них произошла смена поколений, пришли новые футболисты. Думаю, неспроста они идут на втором месте. Очень интересная, атакующая и молодая команда. Думаю, будет очень интересно.

    "Крылья"? Может быть, хорошо сборы провели. Также игроки какие-то добавились. Может давила последняя часть сезона, тот факт, что боролись за выживание. Опять же, тренеры очень хорошие, умеют работать с молодыми ребятами. Сейчас там молодой парень Салтыков забивает и хорошо играет. Совокупность факторов. Самое главное, что очень интересно команда играет, не боится, атакует. Интересно, как они с нами сыграют в Петербурге.

    Сравнить с финалом, наверное, тяжело. Но сейчас для нас каждая игра очень важна. Семь очков отставание от "Краснодара", нам нельзя больше терять. Нельзя играть вничью и проигрывать. Каждая игра сродни финалу в какой-то степени, тем более когда "Крылья" выше нас идут. Нужна только победа, и потом уже [будем] ждать осечки "Краснодара" и очной игры с ними», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

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