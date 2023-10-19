«Арсенал» Тула — «Родина»: счет матча 1:2 (1:0), обзор голов

В матче пятого круга Кубка России «Путь регионов» московскаяобыграла на выезде тульскийсо счетом 2:1.

После первого тайма команда Александра Сторожука вела в счете. На 13-й минуте нападающий Дмитрий Барков открыл счет в матче.

Сразу после перерыва форварду «Родины» Максиму Турищеву с передачи Олега Дмитриева удалось сравнять счет.

А на 71-й минуте другой нападающий московского клуба Амур Калмыков вывел гостей вперед.

Футбол. Россия. Кубок Арсенал Тула — Родина 1:2 Голы: 1:0 Дмитрий Барков (13'), 1:1 Максим Турищев (53'), 1:2 Амур Калмыков (71') Арсенал Тула: Михаил Левашов, Илья Быковский, Артём Суханов, Ансор Хабибов, Ифеани Дэвид Ндука, Владислав Пантелеев, Алексей Померко, Михаил Яковлев, Дмитрий Барков, Рустам Халназаров, Denisov A. Родина: Алексей Городовой, Александр Сергеевич Безчаснюк, Александр Клещенко, Митя Крижан, Исламжан Насыров, Олег Дмитриев, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Илья Камышев, Амур Калмыков, Максим Турищев Предупреждения: Михаил Яковлев (63'), (89')

Это первая победа «Родины» под руководством нового главного тренера испанца Франка Артиги, тренировавшего раньше молодежные команды «Барселоны».