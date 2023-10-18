ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ислам Махачев и Александр ВолкановскиРеванш Махачева и Волкановски, долгожданный бой Чимаева и Усмана. Анонс карда UFC 294
  • 13:29
    • Карпин рассказал, в каком случае есть смысл рассмотреть вариант с переходом в Азию
  • 12:26
    • Тонали делал ставки на матчи «Милана». Итальянца могут дисквалифицировать на один год
  • 12:05
    • Источник: Соболев отстранен от тренировок со «Спартаком»
    Все новости спорта

    Балотелли: Мне бы хотелось никогда не покидать тот «Интер»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Интер АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Ливерпуль Суперлига Турции Футбол Турции Адана Демирспор
    Нападающий «Аданы Демирспор» Марио Балотелли рассказал о том, какие вещи изменил бы в своей карьере.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Я жалею о трех вещах. Мне бы хотелось никогда не покидать тот "Интер", хотя именно Бенитес настаивал на моем уходе. Возможно, я мог бы войти в историю "нерадзурри".

    А еще, оглядываясь назад, я бы никогда не покинул "Манчестер Сити" и также бы в "Ливерпуль" не перешел», — заявил Балотелли Calciomercato.

    Напомним, что за всю свою карьеру Балотелли выступал за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ниццу», «Марсель», «Брешиа», «Монцу», «Сьон» и «Адану Демирспор».

    В нынешнем сезоне форвард провел 2 матча в турецкой Суперлиге и забил 2 гола.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Уфа» остановить «Химки»
  • «Химки» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Спартак» добьется еще одной крупной победы в «Большом»
  • «Сочи» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Витязь» ждет очередное крупное поражение
  • «Витязь» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.57
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Химки — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Витязь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Коринтианс
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Коринтианс
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сантос — РБ Брагантино
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Палмейрас — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры