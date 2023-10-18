Балотелли: Мне бы хотелось никогда не покидать тот «Интер»

Нападающийрассказал о том, какие вещи изменил бы в своей карьере.

«Я жалею о трех вещах. Мне бы хотелось никогда не покидать тот "Интер", хотя именно Бенитес настаивал на моем уходе. Возможно, я мог бы войти в историю "нерадзурри".

А еще, оглядываясь назад, я бы никогда не покинул "Манчестер Сити" и также бы в "Ливерпуль" не перешел», — заявил Балотелли Calciomercato.

Напомним, что за всю свою карьеру Балотелли выступал за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ниццу», «Марсель», «Брешиа», «Монцу», «Сьон» и «Адану Демирспор».

В нынешнем сезоне форвард провел 2 матча в турецкой Суперлиге и забил 2 гола.