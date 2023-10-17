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    Сербия обыграла Черногорию, Литва и Венгрия сыграли вничью

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    В матче отборочного турнира Евро-2024 сборная Сербии на своем поле обыграла Черногорию со счетом 3:1.

    Сборная Сербии
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    Сборная Сербии

    На голы Александра Митровича, который оформил дубль, и Душана Тадича гости ответили точным ударом Стевана Йоветича.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа G
    Сербия — Черногория 3:1
    Голы: 1:0 Александр Митрович (9'), 1:1 Стеван Йоветич (36'), 2:1 Александр Митрович (73'), 3:1 Душан Тадич (77') Сербия: Ваня Милинкович-Савич, Никола Миленкович, Милош Велькович, Страхиня Павлович, Филип Младенович (Филип Костич, 46'), Андрия Живкович (Срджян Бабич, 90'), Неманья Гудель (Неманья Максимович, 68'), Иван Илич (Сергей Милинкович-Савич, 46'), Душан Тадич, Саша Лукич (Лазар Самарджич, 79'), Александр Митрович Черногория: Милан Миятович, Андрия Вукчевич (Ристо Радунович, 31'), Жарко Томашевич, Стефан Савич, Эдвин Куч (Милош Раичкович, 85'), Марко Янкович (Милутин Осмаич, 85'), Адам Марушич, Стеван Йоветич, Никола Крстович, Driton Camaj (Владимир Йовович, 72'), Marko Tuci (Стефан Мугоша, 85') Предупреждения: Неманья Гудель (49'), Стефан Савич (59'), Владимир Йовович (88'), Жарко Томашевич (89')

    В параллельной игре группы G сборные Литвы и Венгрии сыграли вничью 2:2.

    На голы Федора Черных и Пиюса Ширвиса гости ответили забитыми мячами Доминика Собослаи и Барнабаша Варги.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа G
    Литва — Венгрия 2:2
    Голы: 1:0 Фёдор Черных (20'), 2:0 Пиюс Ширвис (36'), 2:1 Доминик Собослаи (пенальти) (67'), 2:2 Барнабаш Варга (82') Литва: Эмилиюс Зубас, Эдвинас Гирдвайнис, Рокас Лекиатас, Пиюс Ширвис (Маркас Бенета, 76'), Юстас Ласицкас, Модестас Воробьёвас, Выкинтас Сливка (Арвидас Новиковас, 90'), Гвидас Гинейтис, Фёдор Черных (Edgaras Jankauskas, 90'), Гитис Паулаускас, Edgaras Utkus (Кипрас Кажуколовас, 66') Венгрия: Денеш Дибуш, Милош Керкез (Zsolt Nagy, 46'), Лоик Него (Кевин Чобот, 63'), Адам Ланг, Аттила Салаи, Attila Fiola, Доминик Собослаи, Роланд Шаллаи (Бендегуз Болла, 90'), Адам Надь, Даниэль Газдаг (Каллум Стайлз, 46'), Барнабаш Варга (Мартин Адам, 90') Предупреждения: Рокас Лекиатас (43'), Edgaras Utkus (55'), Доминик Собослаи (55'), Кипрас Кажуколовас (71'), Attila Fiola (74'), Юстас Ласицкас (90')

    Сборная Венгрии (14 очков) продолжает лидировать в группе G. Сербия (13) занимает вторую строчку. Черногория (8) идет третьей, а Литва (6) занимает четвертое место.

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