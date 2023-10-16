Сборная Нидерландов обыграла Грецию благодаря голу с пенальти на 90+3-й минуте

Завершились два матча в группе В отбора на Евро-2024.

В одном из них сборная Нидерландов вырвала победу у Греции со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Вирджил ван Дейк с пенальти на 90+3-й минуте.

Отметим, что до этого нидерландцы не смогли забить еще один пенальти.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа B Греция — Нидерланды 0:1 Гол: 0:1 Вирджил ван Дейк (пенальти) (90 + 3') Греция: Одиссеас Влаходимос, Лазарос Рота, Константинос Мавропанос, Панайотис Рецос, Константинос Цимикас, Константинос Кульеракис (Манолис Сиопис, 61'), Димитриос Курбелис (Андреас Бухалакис, 60'), Петрос Манталос (Вангелис Павлидис, 81'), Георгиос Масурас (Георгиос Якумакис, 77'), Тасос Бакасетас (Таксиархис Фунтас, 60'), Фотис Иоаннидис Нидерланды: Барт Вербрюгген, Квилиндсхи Хартман (Микки ван де Вен, 74'), Дензел Дюмфрис, Натан Аке, Вирджил ван Дейк, Лютсхарел Гертрейда (Дониелл Мален, 46'), Ксави Симонс (Джой Веерман, 62'), Тейьяни Рейндерс, Матс Виффер (Мартен де Рон, 81'), Стивен Бергвейн, Ваутер Вегорст (Брайан Бробби, 62') Предупреждения: Димитриос Курбелис (13'), Лютсхарел Гертрейда (13'), Петрос Манталос (29'), Ксави Симонс (51'), Панайотис Рецос (76'), Вангелис Павлидис (86')

В параллельной игре сборная Ирландии разгромила команду Гибралтара с результатом 4:0.

Авторами точных ударов стали Эван Фергюсон, Майкл Джонстон, Мэтт Доэрти и Каллум Робинсон.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа B Гибралтар — Ирландия 0:4 Голы: 0:1 Эван Фергюсон (8'), 0:2 Майкл Джонстон (28'), 0:3 Мэтт Доэрти (60'), 0:4 Каллум Робинсон (80') Гибралтар: Дэйл Коулинг, Аймен Муэли, Рой Чиполина (Evan De Haro, 83'), Джек Сержант, Джейс Маскареньяс Оливеро (Ли Кашаро, 68'), Итан Бритто, Лиам Уолкер, Лу Джон Эннсли, Николас Позо (Джеймс Кумбес, 68'), Киан Ронан (Джозеф Чиполина, 83'), Андре Тжей де Барр (Аюб Эль-Хмиди, 68') Ирландия: Гэвин Базуну, Лиам Скэйлз (Dara O'Shea, 74'), Шейн Даффи, Мэтт Доэрти, Майкл Джонстон (Каллум Робинсон, 66'), Джейми Макграт, Джош Каллен (Джейсон Моламби, 74'), Джейсон Найт, Райан Мэннинг, Эван Фергюсон (Адам Айда, 66'), Chiedozie Ogbene (Марк Сайкс, 83') Предупреждения: Лу Джон Эннсли (53'), Мэтт Доэрти (72'), Джек Сержант (84'), Джейми Макграт (88')

Нидерланды набрали 12 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице. У Греции также 12 баллов и третья строчка. Сборная Ирландии занимает четвертую строчку, набрав 6 очков. Гибралтар — пятый.