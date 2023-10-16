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    В «Монако» рассказали о травме Головина

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    Пресс-атташе «Монако» Жюльен Кревелье высказался о травме российского полузащитника команды Александра Головина.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Александр Головин восстанавливается от повреждения. Медицинская информация о готовности россиянина и других футболистов сыграть в ближайшем туре чемпионата будет представлена в пятницу на предматчевой пресс-конференции перед игрой с Мецем», — приводит слова Кревелье Sport24.

    Ранее стало известно, что 27-летний хавбек из-за повреждения пропустит оба товарищеских матча сборной России в октябре.

    Следующий матч «Монако» проведет 22 октября — на своем поле монегаски примут «Мец» в рамках 9-го тура Лиги 1.

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