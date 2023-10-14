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    Семак: Все остались довольны результатом матча с «Кайратом»

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    Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче с казахстанским «Кайратом» (2:2).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Что касается качества игры, мне не очень понравился первый тайм в нашем исполнении. Во втором тайме играли неплохо. Нужно забивать, а так, в принципе, думаю, что хороший матч при большом стечении публики. Хорошо поддерживали, хорошая атмосфера была, результат, думаю, никого особо не расстроил — все остались довольны и результатом, и количеством забитых мячей. Этап подготовки прошёл, будем готовиться к возобновлению чемпионата.

    Что именно не понравилось в первом тайме? Мне не нравилось, как мы играли в обороне в первом тайме. Что касается атаки, качество и контроль были не на том уровне, на котором нам хотелось бы. Во втором тайме было лучше.

    Результат ничейный, но если говорить о качестве и количестве созданных моментов, насколько сегодня я доволен? Доволен, особенно вторым таймом. Качеством доволен, обидно, что пропустили со стандарта. Что касается атаки и контроля, второй тайм был хорош», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

    На данный момент питерский клуб идет на 3-м месте в таблице, набрав 20 очков в 11 встречах. 22 октября «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» в РПЛ.

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