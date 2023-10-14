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    «Кубань» одержала победу над «Торпедо», а «Химки» обыграли «Енисей»

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    Обзор матчей 14-го тура российской Первой лиги.

    «Химки»
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    «Химки»

    В одной из встреч «Кубань» одержала победу над московским «Торпедо» (2:1).

    В составе хозяев дублем отметился Илья Мосейчук, забив свои голы на 69-й и 89-й минутах встречи.

    Единственный гол «Торпедо» забил Илья Стефанович на 89-й минуте.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Кубань — Торпедо 2:1
    Голы: 1:0 Илья Мосейчук (69'), 1:1 Илья Стефанович (89'), 2:1 Илья Мосейчук (89') Кубань: Юрий Нестеренко, Азат Байрыев, Максим Веденеев, Игорь Безденежных, Ленар Фаттахов, Илья Мосейчук, Альберт Шарипов, Илья Грузнов, Levin G., Reichmen B., Zhilov I. Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Никита Калугин, Юрий Журавлёв, Марио Чурич, Иван Енин, Дмитрий Полоз, Георгий Гонгадзе, Ираклий Манелов, Илья Стефанович, Shevchenko G. Предупреждения: Ленар Фаттахов (8'), Максим Веденеев (86'), Илья Мосейчук (90'), Сергей Бородин (90+4'), (90+4')

    «Кубань» занимает 17-е место в таблице Первой лиги (12 очков). «Торпедо» — на 11-й позиции (18).

    В параллельном матче «Химки» минимально обыграли «Енисей» со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Бутта Магомедов на 12-й минуте встречи.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Химки — Енисей 1:0
    Гол: 1:0 Бутта Магомедов (12') Химки: Игорь Обухов, Петар Голубович, Олег Исаенко, Данил Степанов, Сергей Терехов, Хетаг Хосонов, Артём Кулишев, Бутта Магомедов, Равиль Нетфуллин, Александр Руденко, Varatynov S. Енисей: Евгений Ставер, Херман Феррейра, Николай Марков, Александр Масловский, Виталий Стежко, Никита Глушков, Егор Иванов, Валерий Кичин, Александр Ломакин, Nemchenko A., Savelyev M. Предупреждения: Херман Феррейра (10'), Артём Кулишев (59'), Петар Голубович (67'), Вячеслав Бардыбахин (75')

    «Химки» располагаются на 3-й позиции (24 очка), а «Енисей» — на 15-й строчке (15).

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