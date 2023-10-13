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    Ловчев: Сборная России выглядит средней командой

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Камеруна
    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал победу сборной России над Камеруном (1:0) в товарищеском матче.

    Евгений Ловчев
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    Евгений Ловчев

    «Наверное, это лучшая за последнее время игра и результат. Обыграли Камерун, соперник серьезный, уровня чемпионата мира.

    Из хорошего — играли старательно, аккуратно, с полной самоотдачей. Здорово, что забил первый гол за сборную Чалов — он получил место в основе и это решение оправдалось. На мой взгляд, ему не хватает мяча в штрафной и обслуживания. Понятно, что сравнение очень лестное, но этот парень напоминает Герда Мюллера, человека штрафной. Федор вот такие моменты должен караулить, подъедать любой шанс.

    Хорошее впечатление в плане индивидуального мастерства оставил Сергей Пиняев. Очень высокая скорость, умение быстро сориентироваться и нанести удар, как в этом матче — это грозное оружие и он им пользуется.

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    • Из плохого. У нас мало футболистов, которые могут сделать разницу за счет индивидуального мастерства — умения принять решение, удара, дриблинга на скорости.

    Наши ребята играли старательно, но этого мало, — мы выглядим средней командой, которая будет побеждать при максимальном напряжении сил. Маловато удивления от ребят.

    Не было Головина, который очень выделялся в матче с Катаром, быстро принимал решения, двигал мяч — его отсутствие очень заметно. Большего ждал от Далера Кузяева», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

    Сборная России 16 октября проведет товарищеский матч с Кенией. Игра состоится в турецкой Анталье.

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