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    Геркус похвалил футболистов сборной России после победы над Камеруном

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Камеруна
    Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу сборной России над Камеруном (1:0) в товарищеском матче. Игра состоялась 12 октября.

    Илья Геркус
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    Илья Геркус

    «Сборная сыграла неплохо, даже хорошо. Молодцы! Наверное, играть при своих зрителях, при полном стадионе, против сборной-участницы прошедшего Чемпионата мира — приличная мотивация. Видно, что в отношении ребят что-то поменялось к лучшему.

    Они хотели выиграть крупнее, где-то может не повезло, вспомним момент у Пиняева, но стремление было. Это радует. Лучший игрок? Чалов и Кузяев были хороши», — сказал Геркус «СЭ».

    16 октября сборная России проведет товарищескую встречу с Кенией.

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