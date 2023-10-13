Геркус похвалил футболистов сборной России после победы над Камеруном

Илья Геркус Фото: globallookpress.com
«Сборная сыграла неплохо, даже хорошо. Молодцы! Наверное, играть при своих зрителях, при полном стадионе, против сборной-участницы прошедшего Чемпионата мира — приличная мотивация. Видно, что в отношении ребят что-то поменялось к лучшему.
Они хотели выиграть крупнее, где-то может не повезло, вспомним момент у Пиняева, но стремление было. Это радует. Лучший игрок? Чалов и Кузяев были хороши», — сказал Геркус «СЭ».
16 октября сборная России проведет товарищескую встречу с Кенией.