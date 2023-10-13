Геркус похвалил футболистов сборной России после победы над Камеруном

Экс-президент «Локомотива»прокомментировал победу сборной России над Камеруном (1:0) в товарищеском матче. Игра состоялась 12 октября.

«Сборная сыграла неплохо, даже хорошо. Молодцы! Наверное, играть при своих зрителях, при полном стадионе, против сборной-участницы прошедшего Чемпионата мира — приличная мотивация. Видно, что в отношении ребят что-то поменялось к лучшему.

Они хотели выиграть крупнее, где-то может не повезло, вспомним момент у Пиняева, но стремление было. Это радует. Лучший игрок? Чалов и Кузяев были хороши», — сказал Геркус «СЭ».

16 октября сборная России проведет товарищескую встречу с Кенией.