Соболев: Если оценивать сборную, могли забивать больше, хорошая игра

Нападающий сборной Россиипрокомментировал победу над Камеруном (1:0).

«Если оценивать сборную, могли забивать больше, хорошая игра. У Камеруна тоже были моменты. Была интенсивная игра. Главное — победа.

Лично для меня неважно — Иран, Ирак, Катар, или Камерун. Я всегда настроен играть со всеми. Да, хорошая команда, интересно играть, рад, что выиграли.

Обстановка? Прекрасная, много зрителей. Погода хорошая, без дождя и снега.

Кого выделю? Абубакар. Хороший нападающий, бежит. Мне понравился», — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

Уже 16-го октября сборная России встретится с Кенией в рамках товарищеского поединка.