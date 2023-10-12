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    Соболев: Если оценивать сборную, могли забивать больше, хорошая игра

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Камеруна
    Нападающий сборной России Александр Соболев прокомментировал победу над Камеруном (1:0).

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Если оценивать сборную, могли забивать больше, хорошая игра. У Камеруна тоже были моменты. Была интенсивная игра. Главное — победа.

    Лично для меня неважно — Иран, Ирак, Катар, или Камерун. Я всегда настроен играть со всеми. Да, хорошая команда, интересно играть, рад, что выиграли.

    Обстановка? Прекрасная, много зрителей. Погода хорошая, без дождя и снега.

    Кого выделю? Абубакар. Хороший нападающий, бежит. Мне понравился», — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

    Уже 16-го октября сборная России встретится с Кенией в рамках товарищеского поединка.

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