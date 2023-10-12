Соболев: Если оценивать сборную, могли забивать больше, хорошая игра

Александр Соболев Фото: globallookpress.com
«Если оценивать сборную, могли забивать больше, хорошая игра. У Камеруна тоже были моменты. Была интенсивная игра. Главное — победа.
Лично для меня неважно — Иран, Ирак, Катар, или Камерун. Я всегда настроен играть со всеми. Да, хорошая команда, интересно играть, рад, что выиграли.
Обстановка? Прекрасная, много зрителей. Погода хорошая, без дождя и снега.
Кого выделю? Абубакар. Хороший нападающий, бежит. Мне понравился», — приводит слова Соболева «Матч ТВ».
Уже 16-го октября сборная России встретится с Кенией в рамках товарищеского поединка.