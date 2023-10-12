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    Молодежная сборная России не смогла обыграть «СКА Бразил»

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    Только что завершилась встреча между сборной России (до 21 года) и «СКА Бразил» (до 20 лет). В матче зафиксирована ничья — 2:2.

    Илья Кирш
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    Илья Кирш

    Счет открыли россияне на 17-й минуте, отличился Александр Чупаев из московского «Динамо».

    Спустя 16 минут соперник сравнял счет, а в середине второго тайма смог выйти вперед.

    Но сборная России смогла уйти от поражения, сравняв счет на 86-й минуте. Автором забитого гола стал центральный защитник «Ростова» Илья Кирш, принадлежащий «Зениту».

    Теперь сборная России U21 отправится в Бразилию, где с 9 по 16 октября проведет серию матчей с молодежками «Сантоса», «Палмейраса», «Ред Булл Брагантино» и снова со «СКА Бразил».

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