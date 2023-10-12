Молодежная сборная России не смогла обыграть «СКА Бразил»

Только что завершилась встреча между(до 21 года) и(до 20 лет). В матче зафиксирована ничья — 2:2.

Счет открыли россияне на 17-й минуте, отличился Александр Чупаев из московского «Динамо».

Спустя 16 минут соперник сравнял счет, а в середине второго тайма смог выйти вперед.

Но сборная России смогла уйти от поражения, сравняв счет на 86-й минуте. Автором забитого гола стал центральный защитник «Ростова» Илья Кирш, принадлежащий «Зениту».

Теперь сборная России U21 отправится в Бразилию, где с 9 по 16 октября проведет серию матчей с молодежками «Сантоса», «Палмейраса», «Ред Булл Брагантино» и снова со «СКА Бразил».