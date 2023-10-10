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    • Источник: УЕФА отменил решение о допуске сборных России U17 до международных турниров
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    Уткин: Неприятно, что УЕФА переиграл решение о допуске российских юношей к соревнованиям

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    Популярный блогер Василий Уткин отреагировал на то, что исполком УЕФА отменил свое решение о допуске юношеских сборных России к международным соревнованиям по футболу.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «То, что УЕФА переиграл решение о допуске наших юношей к соревнованиям, конечно, неприятно. На мой взгляд, единственное объяснение отзыва разрешения — политическое давление.

    Но важно, что попытка-то была. И попытка разумная — даже такой парень, как Доминик Гашек, позиция которого абсолютно однозначна, высказывался в том смысле, что да, несовершеннолетние тут ни при чем.

    За это время состоялось еще и душераздирающее выступление армянского борца Джулфалакяна. Оно не касалось, конечно, проблем юношеского спорта в современной политической ситуации, но впечатлило сильно.

    Может, я идеалист, а может, и дурак, но я продолжаю думать, что спорт может больше, чем снаряды и пули», — написал Уткин в телеграме.

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