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    Конте может возглавить «Севилью»

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    Антонио Конте входит в список кандидатов на пост главного тренера «Севильи».

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    В минувшее воскресенье «Севилья» объявила об увольнении Хосе Луиса Мендилибара, под руководством которого команда в прошлом сезоне выиграла Лигу Европы, но при этом провалила старт текущей кампании.

    По информации Mundo Deportivo, помимо Конте, в список специалистов, в сотрудничестве с которыми заинтересован испанский клуб, входят Андони Ираола, Хави Грасия, Марселино Тораль и Андре Виллаш-Боаш.

  • Конте решил сделать паузу в карьере
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    • Предыдущим местом работы Конте был «Тоттенхэм», откуда его уволили весной 2023 года.

    «Севилья» занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги после восьми туров.

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