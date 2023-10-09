Конте может возглавить «Севилью»

входит в список кандидатов на пост главного тренера

В минувшее воскресенье «Севилья» объявила об увольнении Хосе Луиса Мендилибара, под руководством которого команда в прошлом сезоне выиграла Лигу Европы, но при этом провалила старт текущей кампании.

По информации Mundo Deportivo, помимо Конте, в список специалистов, в сотрудничестве с которыми заинтересован испанский клуб, входят Андони Ираола, Хави Грасия, Марселино Тораль и Андре Виллаш-Боаш.

Предыдущим местом работы Конте был «Тоттенхэм», откуда его уволили весной 2023 года.

«Севилья» занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги после восьми туров.