Ташуев высказался о ничейном результате в матче РПЛ «Динамо» — «Факел»

Главный тренерпрокомментировал безголевую ничью в матче 11-го тура РПЛ с(0:0).

«Доволен ли результатом сегодня? Доволен или недоволен — нет таких слов. Команда заработала трудовое очко, много трудилась. В первом тайме были позитивные моменты, провели хорошо несколько позиционных долгих атак с хорошим владением, но не хватало концовки.

Во втором тайме так же хотели играть, но физические кондиции уже… Ребята сделали большой объём, надо было усиливать игру заменами, но "Динамо" тоже усилилось, вышли Смолов, Лесовой, всё‑таки сильные футболисты. Нам было сложнее.

Наши замены не индивидуальные, а командные. "Динамо" атаковало остро, и мы атаковали. Трудовая игра с разными уровнями ошибок, поле скользкое очень. Заработали трудовое очко.

Переход на игру в три центральных защитника это реакция на замены Лички? Это реакция на ход матча, фланги усилились. Чтобы защитники фланги перекрывали и было меньше угроз», — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».

После этого матча «Факел» занимает 15-е место в таблице РПЛ с 9-ю баллами в активе. В следующем матче подопечные Ташуев сыграют 21-го октября с «Оренбургом».