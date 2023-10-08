.SubTitle «Динамо» — «Факел»: счет матча 0:0

В 11-м туре чемпионата России сыграли. Команды разошлись миром, сыграв вничью 0:0.

Игра состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена». На матче работала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Факел 0:0 Динамо: Игорь Лещук, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Элазар Даса, Дмитрий Скопинцев, Хорхе Карраскаль, Муми Нгамал, Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Chavez L., Bitelo Факел: Александр Беленов, Василий Черов, Сергей Божин, Сергей Брызгалов, Руслан Магаль, Вячеслав Якимов, Ираклий Квеквескири, Ильнур Альшин, Хызыр Аппаев, Masternoy V., Markov E. Предупреждения: Фабиан Бальбуэна (50'), Роберто Фернандес (54'), Даниил Фомин (70'), Даниил Лесовой (90+4')

«Динамо» набрало 17 очков и поднялось на шестое место в таблице РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

«Факел» (9) находится на 15-й позиции.