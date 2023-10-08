1-й таймАрсенал — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Манчестер Сити»«Арсенал» — «Манчестер Сити». Онлайн
  • 18:31
    • «Динамо» и «Факел» не выявили сильнейшего
  • 18:16
    • «Астон Вилла» и «Вулверхэпмтон» поделили очки в матче АПЛ
  • 18:05
    • «Ливерпуль» упустил победу в матче АПЛ с «Брайтоном»
  • 16:04
    • «Пари НН» дома одолел «Крылья Советов» в РПЛ
  • 13:51
    • Сафиуллин уступил Шелтону в матче третьего круга турнира в Шанхае
    Все новости спорта

    «Динамо» и «Факел» не выявили сильнейшего

    .SubTitle «Динамо» — «Факел»: счет матча 0:0

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Факел
    В 11-м туре чемпионата России сыграли «Динамо» и «Факел». Команды разошлись миром, сыграв вничью 0:0.

    «Динамо» и «Факел» не выявили сильнейшего
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Игра состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена». На матче работала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Факел 0:0
    Динамо: Игорь Лещук, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Элазар Даса, Дмитрий Скопинцев, Хорхе Карраскаль, Муми Нгамал, Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Chavez L., Bitelo Факел: Александр Беленов, Василий Черов, Сергей Божин, Сергей Брызгалов, Руслан Магаль, Вячеслав Якимов, Ираклий Квеквескири, Ильнур Альшин, Хызыр Аппаев, Masternoy V., Markov E. Предупреждения: Фабиан Бальбуэна (50'), Роберто Фернандес (54'), Даниил Фомин (70'), Даниил Лесовой (90+4')

    «Динамо» набрало 17 очков и поднялось на шестое место в таблице РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Факел» (9) находится на 15-й позиции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Приблизит ли ЦСКА Абаскаля к отставке?
  • «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Арсенал» наконец-то обыграет «Манчестер Сити» в матче АПЛ?
  • «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Гранада» и «Барселона» забьют друг другу
  • «Гранада» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 8 октября
  • Сегодня в 18:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гранада — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бавария — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ренн — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Химки — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  4.42
  • Экспресс дня 9 октября
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры