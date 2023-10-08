Нобоа ответил на вопрос о своем будущем

Центральный полузащитниквысказался о своем ближайшем будущем.

«У меня контракт с "Сочи" до конца 2025 года. Думал ли я, что этот контракт может быть моим последним в карьере? Наверное. Я не знаю. Я думал об этом два или три года назад, но сейчас у меня есть контракт еще на два года. Посмотрим, как буду себя чувствовать.

Мотивация? Мы сейчас на таком месте, на котором не должны быть. Мы всегда показывали хороший футбол, выигрывали здесь у хороших команд. Но сейчас ситуация сложная, это мотивирует. Нужно показать, что у нас есть команда», — приводит слова Нобоа ТАСС.

В январе 2023 года «Сочи» продлил контракт с Нобоа на один год с возможностью продления еще на один.