«Бавария» — «Фрайбург»: счет матча 3:0 (2:0), обзор голов

Мюнхенскаяна своем поле обыграласо счетом 3:0 в матче 7-го тура чемпионата Германии.

На 12-й минуте французский вингер Кингсли Коман открыл счет после передачи Томаса Мюллера.

Спустя 13 минут Лерой Зане удвоил преимущество своей команды. Ему ассистировал Гарри Кейн.

На 44-й минуте «Бавария» была близка к тому, чтобы сделать счет 3:0. Но гол Лероя Зане был отменен из-за офсайда.

Но мяч в ворота «Фрайбурга» все равно случился позже. На 85-й минуте дубль с передачи Конрада Лаймера оформил Кингсли Коман.

Футбол. Германия. Бундеслига Бавария — Фрайбург 3:0 Голы: 1:0 Кингсли Коман (12'), 2:0 Лерой Зане (25'), 3:0 Кингсли Коман (85') Бавария: Свен Ульрайх, Нуссайр Мазрауи, Деотшанкюль Юпамекано (Конрад Лаймер, 77'), Ким Мин Джэ, Йозуа Киммих (Frans Kraetzig, 88'), Альфонсо Дэвис, Леон Горецка, Лерой Зане, Томас Мюллер (Джамал Мусиала, 72'), Кингсли Коман (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 88'), Гарри Кейн (Матис Тель, 72') Фрайбург: Ноа Атуболу, Лукас Кюблер, Кильянн Сильдийя, Филипп Линхарт, Мануэль Гульде, Винченцо Грифо, Рицу Доан (Ноа Вайсхаупт, 68'), Максимилиан Эггештайн (Fabian Rudlin, 84'), Мерлин Рёль (Максимилиан Филипп, 46'), Роланд Шаллаи (Максимилиан Бройниг, 84'), Лукас Хёлер (Чуквубуйке Адаму, 68') Предупреждение: Нуссайр Мазрауи (17')

После семи туров «Бавария» идет на третьем месте с 17 очками. «Фрайбург» теперь занимает 8-ю строчку с 10 баллами.