«Арсенал» — «Сокол»: счет матча 3:0 (3:0)

Тульскийразгромил на своем поле саратовскийсо счетом 3:0. Все мячи были забиты в первом тайме.

Героем встречи стал нигерийский форвард «канониров» Джонатан Окоронкво, оформивший хет-трик. Два гола он забил с игры и один с 11-метрового.

Футбол. Россия. ФНЛ Арсенал Тула — Сокол 3:0 Голы: 1:0 Джонатан Окоронкво (8'), 2:0 Джонатан Окоронкво (пенальти) (24'), 3:0 Джонатан Окоронкво (28') Арсенал Тула: Никита Кокарев, Эрвинг Ботака-Иобома, Александр Коротков, Константин Нижегородов, Максим Кайнов, Артём Попов, Сергей Ткачёв, Джонатан Окоронкво, Geloyan I., Levin V., Makarov A. Сокол: Пётр Косаревский, Арсен Адамов, Андрей Евдокимов, Максим Караев, Илья Сериков, Владлен Бабаев, Игорь Леонтьев, Михаил Мальцев, Дмитрий Сасин, Molodtsov A., Morozov V. Предупреждения: Максим Караев (44'), Denisov A. (81')

После этой победы «Арсенал» поднялся на 7-е место с 18 очками. «Сокол» опустился на восьмую строчку, у него такое же количество очков.