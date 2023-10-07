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    Семак: Достаточно уверенно играли, не без нервов, но тем не менее

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    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Неплохой первый тайм, за исключением микромоментов, где сыграли не очень удачно при фланговых передачах. Во втором тайме, может, не смогли адаптироваться к полю, свежести не хватало. Понадёжнее сыграли в обороне, в атаке были моменты, не так много, не хватало последней передачи, были хорошие контратаки, возможности у Изидора, Ду Кейроса. Нужно было более тонко распорядиться мячом, было бы спокойнее в концовке. Сложная победа, поздравляю болельщиков, команду.

    Мы и в матче на Кубок смогли добиться хорошей победы. Сегодня тоже достаточно уверенно играли, не без нервов, но тем не менее. Нормальная игра, не всем довольны, с учётом того, что это седьмая выездная игра, сейчас будем играть дома, надеюсь, отдохнём, пауза пойдёт на пользу.

    Заменили Ивана Сергеева и Кассьерру на Изидора и Александра Ерохина? Они добавили свежести и скорости, был момент у Изидора, даже два. Забил бы, было бы замечательно, не забил, нормально, Ерохин тоже добавил в движении, агрессии, ребята подустали. Ребята нормально вышли», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

    После этого матча «Зенит» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе. «Сочи» — на последней 16-й строчке (6).

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