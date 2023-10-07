Сборная России хочет сыграть с Бахрейном

Сборнаязаинтересована в проведении товарищеского матча с. Об этом сообщил технический директор Ассоциации футбола Бахрейна Абед Аль Ансари.

«Нам поступило предложение от России провести товарищеский матч наших сборных в 2024-м году, но с марта по ноябрь наш календарь загружен играми отбора к чемпионату мира.

Подождем и посмотрим, где будет возможность организовать матч с российской сборной в следующем году», — сказал Аль Ансар, слова которого приводит Sport24.

Ранее стало известно, что со сборной России готова сыграть Гвинея.

Напомним, 12 октября сборная России сыграет с Камеруном, а 16-го встретится с Кенией.