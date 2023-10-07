Моуринью: Верю, что буду работать в Саудовской Аравии

Главный тренервысказался относительно возможной работы в Саудовской Аравии.

«Сейчас я в "Роме", я полностью сосредоточен на этом клубе и буду отдавать все силы до последнего дня своей работы здесь. Никто не знает будущего, но я верю, что буду работать в Саудовской Аравии. Я не знаю, когда это произойдет, но я уверен, что обязательно это сделаю», — цитирует Моуринью Corriere dello Sport.

Ранее была информация, что Жозе Моуринью в ближайшее время может покинуть пост главного тренера «Ромы».

«Рома» занимает 13-е место в турнирной таблице итальянской Серии А после семи туров.