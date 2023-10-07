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    Моуринью: Верю, что буду работать в Саудовской Аравии

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    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался относительно возможной работы в Саудовской Аравии.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Сейчас я в "Роме", я полностью сосредоточен на этом клубе и буду отдавать все силы до последнего дня своей работы здесь. Никто не знает будущего, но я верю, что буду работать в Саудовской Аравии. Я не знаю, когда это произойдет, но я уверен, что обязательно это сделаю», — цитирует Моуринью Corriere dello Sport.

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