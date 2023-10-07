Галактионов: Это уже система, что «Локомотив» в концовках вырывает свои очки

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал ничью с(2:2) в гостевом матче 11-го тура РПЛ.

Галактионову не понравился вопрос журналиста об ошибках защитников «Локомотива».

«А как вы прокомментируете большое количество голевых моментов у "Локомотива" и провалов в игре соперника? Давайте быть объективными — ошибки были у всех.

По качеству игры первый тайм, на наш взгляд, у нас был достаточно неплохой, мы создавали моменты. После перерыва соперник реализовал свой момент, заработал 11‑метровый. Мы немного отдали этот отрезок, поэтому и получили гол.

Здесь нужно немного подправить, убрать ляпы в обороне. Такие легкие ошибки мы не имеем права допускать. Команда бьется, все нацелены показать результат. Это уже система, что команда в концовках вырывает свои очки. Здесь движение вперед в любом случае есть.

Игра Морозова? Мы отдельно игроков не комментируем. Ошибки бывают у всех, в том числе результативные. У нас играют молодые ребята, которым свойственна нестабильность, перепады в их игре бывают. Это мы поправим. Они набирают опыт под давлением, когда стараются играть первым номером. Когда играешь от себя, то ожидания больше. Двигаемся дальше.

Почему выпустили в старте Марадишвили? Потому что он последние матчи провел неплохо, работает хорошо в тренировочном процессе. У него были хорошие матчи в Кубке России. Кроме того, Карпукас отсутствовал из‑за повреждения. Мы решили не менять ту пару опорных полузащитников, которая проводила последний матч в Кубке России.

Екатеринбург для меня знаковый город. Мы здесь выходили на чемпионат Европы с молодежной сборной. Здесь приятная атмосфера. Спасибо большое всем болельщикам, которые пришли поддержать обе команды. Мы тоже здесь играем удачно. Набранное очко — это движение вперед. Двигаемся дальше», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России после 11 туров — 19 очков. «Урал» находится на пятой строчке — 16 очков.