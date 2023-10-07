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    Галактионов: Это уже система, что «Локомотив» в концовках вырывает свои очки

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ничью с «Уралом» (2:2) в гостевом матче 11-го тура РПЛ.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    Галактионову не понравился вопрос журналиста об ошибках защитников «Локомотива».

    «А как вы прокомментируете большое количество голевых моментов у "Локомотива" и провалов в игре соперника? Давайте быть объективными — ошибки были у всех.

    По качеству игры первый тайм, на наш взгляд, у нас был достаточно неплохой, мы создавали моменты. После перерыва соперник реализовал свой момент, заработал 11‑метровый. Мы немного отдали этот отрезок, поэтому и получили гол.

    Здесь нужно немного подправить, убрать ляпы в обороне. Такие легкие ошибки мы не имеем права допускать. Команда бьется, все нацелены показать результат. Это уже система, что команда в концовках вырывает свои очки. Здесь движение вперед в любом случае есть.

    Игра Морозова? Мы отдельно игроков не комментируем. Ошибки бывают у всех, в том числе результативные. У нас играют молодые ребята, которым свойственна нестабильность, перепады в их игре бывают. Это мы поправим. Они набирают опыт под давлением, когда стараются играть первым номером. Когда играешь от себя, то ожидания больше. Двигаемся дальше.

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    • Почему выпустили в старте Марадишвили? Потому что он последние матчи провел неплохо, работает хорошо в тренировочном процессе. У него были хорошие матчи в Кубке России. Кроме того, Карпукас отсутствовал из‑за повреждения. Мы решили не менять ту пару опорных полузащитников, которая проводила последний матч в Кубке России.

    Екатеринбург для меня знаковый город. Мы здесь выходили на чемпионат Европы с молодежной сборной. Здесь приятная атмосфера. Спасибо большое всем болельщикам, которые пришли поддержать обе команды. Мы тоже здесь играем удачно. Набранное очко — это движение вперед. Двигаемся дальше», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

    «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России после 11 туров — 19 очков. «Урал» находится на пятой строчке — 16 очков.

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