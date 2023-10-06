Тухель подверг критике Немецкий футбольный союз

Главный тренервысказался о проведении товарищеских матчей сборной Германии против Мексики и США.

«Я не знаю, был бы я заинтересован в том, чтобы сыграть против Мексики и США перед чемпионатом Европы в Германии. Я не знаю, сможет ли кто-нибудь объяснить это настолько убедительно, чтобы я полностью понял. Я не знаю, кто так решил, но это уже решено.

Мы провели три выездных матча в условиях тяжелых переездов. Игроки сборной Германии снова уезжают и вернутся в четверг после смены часовых поясов. Затем они садятся в самолет до Майнца в пятницу и в самолет до Стамбула в понедельник.

Есть разница между напряженным графиком и поездками с разными часовыми поясами. Это проверка на выносливость. Ни один тренер в мире такого уровня не скажет иначе. Просто нас спрашивают об этом только тогда, когда все уже решено. Никто никогда не задает вопросов до принятия решения. Они, вероятно, знают наше мнение и не хотят его слышать. Поэтому оно бесполезно», — приводит слова Тухеля Bild.