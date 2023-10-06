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    Промес считает возможным приход Зиеша в «Спартак»

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    Лидер «Спартака» Квинси Промес рассказал возможен ли трансфер хавбека турецкого «Галатасарая» Хакима Зиеша в стан «красно-белых», с которым они вместе играли в «Аяксе» .

    Хаким Зиеш
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    Хаким Зиеш

    Промес рассказал пресс-службе «красно-белых», что летом к нему приезжал в Москву Хаким Зиеш и с ним они отлично провели: ходили на экскурсии, были в ресторане.

    Также он добавил, что марокканец сейчас в «Галатасарае», но он точно любит Россию и будет рассматривать предложение «Спартака», если оно поступит со стороны клуба.

    Хаким Зиеш этим летом перешел в «Галатасарай, сыграл за него три матча в текущем сезоне, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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