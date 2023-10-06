Промес считает возможным приход Зиеша в «Спартак»

Лидер «Спартака»рассказал возможен ли трансфер хавбека турецкого «Галатасарая»в стан «красно-белых», с которым они вместе играли в «Аяксе» .

Промес рассказал пресс-службе «красно-белых», что летом к нему приезжал в Москву Хаким Зиеш и с ним они отлично провели: ходили на экскурсии, были в ресторане.

Также он добавил, что марокканец сейчас в «Галатасарае», но он точно любит Россию и будет рассматривать предложение «Спартака», если оно поступит со стороны клуба.

Хаким Зиеш этим летом перешел в «Галатасарай, сыграл за него три матча в текущем сезоне, забил один гол и сделал одну результативную передачу.