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    Орлов: Пусть футбольное спартаковское сообщество решает судьбу тренера

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    Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о призывах уволить главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Смотрите, кто сейчас требует, чтобы уволили Абаскаля. Депутат Госдумы, президент теннисной федерации… Понимаете? Ну пусть футбольное спартаковское сообщество решает судьбу тренера. Со стороны все говорят: "Надо убирать!" Это некомпетентность со стороны. Но да, у Абаскаля сложная ситуация.

    Почему Абаскаль не ставит Джикию? Ребята, Джикия не показывает того уровня игры, который необходим не только тренеру, но и "Спартаку". Сколько через центральную зону забивалось голов? Мне возражают: "А что, Дуарте лучше?" Что вы меня спрашиваете? Дуарте вообще не должен играть в "Спартаке". Кто его купил? Почему? Ведь все болельщики "Спартака" задаются вопросом, откуда этот Дуарте. Но кто-то же его привёл в Спартак», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

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