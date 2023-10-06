ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рома»«Рома» — «Серветт» 4:0. Онлайн
  • 00:03
    • «Ливерпуль» справился с «Юнионом», «Тулуза» переиграла ЛАСК
  • 21:58
    • «Аякс» сыграл вничью с АЕКом, а «Марсель» упустил победу в матче с «Брайтоном» в ЛЕ
    Все новости спорта

    Клопп: «Ливерпуль» должен был сыграть лучше с «Юнионом»

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол Англии Ливерпуль Юнион Бельгия. Про Лига
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Юнионом» (2:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

    Юрген Клопп
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрген Клопп

    «Вначале я думал, что мы действительно сильны. Помимо пары моментов, мы действительно хорошо оборонялись.

    В целом мы, вероятно, должны были сыграть лучше, но смогли забить два поздних гола: один в первом тайме и один — во втором.

    Бельгия — страна с действительно хорошей футбольной культурой. "Ливерпуль" мог бы выиграть с большим комфортом, но мы взяли три очка», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Ливерпуль» идет на первом месте в группе E, набрав 6 очков. «Юнион» (1 очко) — на третьем месте.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чемпионы продолжат кошмар Ротенберга?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Гладбахцы прервут негативную серию с «Майнцем»
  • «Боруссия» М — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • «Атлетик» вернется на победный путь
  • «Атлетик» — «Альмерия». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 6 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Боруссия М — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Атлетик — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Реал — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.49
  • Прогноз на матч Реймс — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бернли — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры