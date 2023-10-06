Клопп: «Ливерпуль» должен был сыграть лучше с «Юнионом»

Юрген Клопп Фото: globallookpress.com
«Вначале я думал, что мы действительно сильны. Помимо пары моментов, мы действительно хорошо оборонялись.
В целом мы, вероятно, должны были сыграть лучше, но смогли забить два поздних гола: один в первом тайме и один — во втором.
Бельгия — страна с действительно хорошей футбольной культурой. "Ливерпуль" мог бы выиграть с большим комфортом, но мы взяли три очка», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.
Календарь и таблица Лиги Европы
«Ливерпуль» идет на первом месте в группе E, набрав 6 очков. «Юнион» (1 очко) — на третьем месте.