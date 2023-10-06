ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Расмус ХёйлуннЛига чемпионов. Лучший игрок на данный момент, темные лошадки и как спасти «МЮ»?
  • 22:00
    • Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Катара, Расселл стал вторым
  • 21:15
    • Команда Ротенберга оказалась сильнее ЦСКА
  • 18:07
    • Сафиуллин разгромил Зверева во втором круге турнира в Шанхае
    Все новости спорта

    «Атлетик» уверенно победил «Альмерию»

    «Атлетик» — «Альмерия»: счет матча 3:0 (1:0)

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетик Альмерия
    В первом матче девятого тура испанской Примеры «Атлетик» из Бильбао принимал на своем поле «Альмерию», у которой накануне сменился главный тренер.

    Ветеран «Атлетика» Андер Эррера
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ветеран «Атлетика» Андер Эррера

    Баски на протяжении всей встречи владели полным территориальным и игровым преимуществом и заслуженно победили со счетом 3:0.

    На 10-й минуте счет в матче открыл нападающий Горка Гурусета с передачи Юри Берчиче.

    В середине второго тайма опытный Дани Гарсия увеличил преимущество «Атлетика» до двух голов. Ему ассистировал Оскар де Маркос.

    На 81-й минуте довел счет до разгромного Ойан Сансет.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетик — Альмерия 3:0
    Голы: 1:0 Горка Гурусета (10'), 2:0 Дани Гарсия (63'), 3:0 Ойан Сансет (81') Атлетик: Унай Симон, Оскар де Маркос Арана, Даниэль Вивиан, Йерай Альварес (Айтор Паредес, 8'), Юри Берчиче, Андер Эррера (Беньят Прадос Диас, 75'), Дани Гарсия (Unai Gomez, 82'), Ойан Сансет (Икер Муньяин, 82'), Иньяки Уильямс, Нико Уильямс, Горка Гурусета (Асьер Вильялибре, 75') Альмерия: Луиш Максимиану, Серхио Акьем, Чуми, Кайки Мело, Убулан Мендес (Алехандро Посо, 69'), Дион Лопи, Гонсало Мелеро (Серхио Аррибас, 69'), Иддрису Баба (Арнау Пучмаль, 82'), Ларджи Рамазани (Лазаро Винисиус Маркес, 77'), Ибраима Коне (Marciano Sanca, 69'), Адриан Эмбарба Предупреждения: Андер Эррера (52'), Оскар де Маркос Арана (84')

    После этого успеха «Атлетик» пока поднялся на четвертую строчку в Примере с 17 очками. «Альмерия» продолжает оставаться на дне таблицы с 3 баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Гладбахцы прервут негативную серию с «Майнцем»
  • «Боруссия» М — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • «Атлетик» вернется на победный путь
  • «Атлетик» — «Альмерия». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Смогут ли «быки» продлить свою победную серию?
  • «Краснодар» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.04
  • Экспресс дня 7 октября
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Реал — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сочи — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Пари НН — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Марсель — Гавр
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Амур — Лада
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Адмирал — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры