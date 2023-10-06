«Атлетик» — «Альмерия»: счет матча 3:0 (1:0)

В первом матче девятого тура испанской Примерыиз Бильбао принимал на своем поле, у которой накануне сменился главный тренер.

Баски на протяжении всей встречи владели полным территориальным и игровым преимуществом и заслуженно победили со счетом 3:0.

На 10-й минуте счет в матче открыл нападающий Горка Гурусета с передачи Юри Берчиче.

В середине второго тайма опытный Дани Гарсия увеличил преимущество «Атлетика» до двух голов. Ему ассистировал Оскар де Маркос.

На 81-й минуте довел счет до разгромного Ойан Сансет.

Футбол. Испания. Примера Атлетик — Альмерия 3:0 Голы: 1:0 Горка Гурусета (10'), 2:0 Дани Гарсия (63'), 3:0 Ойан Сансет (81') Атлетик: Унай Симон, Оскар де Маркос Арана, Даниэль Вивиан, Йерай Альварес (Айтор Паредес, 8'), Юри Берчиче, Андер Эррера (Беньят Прадос Диас, 75'), Дани Гарсия (Unai Gomez, 82'), Ойан Сансет (Икер Муньяин, 82'), Иньяки Уильямс, Нико Уильямс, Горка Гурусета (Асьер Вильялибре, 75') Альмерия: Луиш Максимиану, Серхио Акьем, Чуми, Кайки Мело, Убулан Мендес (Алехандро Посо, 69'), Дион Лопи, Гонсало Мелеро (Серхио Аррибас, 69'), Иддрису Баба (Арнау Пучмаль, 82'), Ларджи Рамазани (Лазаро Винисиус Маркес, 77'), Ибраима Коне (Marciano Sanca, 69'), Адриан Эмбарба Предупреждения: Андер Эррера (52'), Оскар де Маркос Арана (84')

После этого успеха «Атлетик» пока поднялся на четвертую строчку в Примере с 17 очками. «Альмерия» продолжает оставаться на дне таблицы с 3 баллами.