Родригао: Для меня матчи против «Сочи» чуть более принципиальные

Защитник «Зенита»отметил, что матчи с «Сочи» являются для него чуть более принципиальными.

Игра между сине-бело-голубыми и южанами начнется 7 октября в 14:00 мск.

«Усиленно работаем над тем, чтобы исправлять ошибки в обороне, чтобы не допускать в следующих матчах такого обилия моментов у наших ворот.

Самое главное — наш менталитет, то, как мы боремся, как выполняем поставленные перед нами задачи и стремимся побеждать. Я абсолютно адаптировался к схеме и с двумя, и с тремя центральными защитниками. Никакой разницы для меня нет.

Безусловно, для меня матчи против "Сочи" чуть более принципиальные, потому что этот клуб открыл передо мной двери и принял с распростертыми объятиями. Я прекрасно провел тот сезон и заслужил приглашения в "Зенит", поэтому вновь вернуться в Сочи и увидеться с людьми, которых я знал, будет очень приятно», — цитирует футболиста «Матч ТВ».