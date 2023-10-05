Пиоли: «Милану» не хватало эффективности у чужих ворот

Главный тренер «Милана»оценил игру своей команды в матче с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов (0:0).

«В первом тайме мы играли не слишком технично. Не хватало эффективности у чужих ворот. Жаль, мы хотели победить. Это был настоящий еврокубковый матч, с множеством ярких моментов.

Мы стараемся воплотить свои идеи в игру, в Европе темп игры высокий. У Дортмунда сильная команда, но мы неплохо справились со своей задачей», — цитирует Пиоли официальный сайт УЕФА.

«Милан» с 2 очками занимает 2-е место в группе F. «Боруссия» идет последней (1 очко).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В третьем туре в группе F команда Эдина Терзича отправится в гости к «Ньюкаслу», а «Милан» поедет во Францию к «ПСЖ».