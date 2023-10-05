Вальдано — о Беллингеме: Восхищен его игровым интеллектом. Он как футболист с открытки

Ветеран «Реал»находится в восторге от игры недавнего новичка «Реала»

«Джуд практически не теряет мячи, он божественно взаимодействует со всеми партнёрами. Когда он на поле — решения принимаются с большой ясностью.

Что меня больше всего удивляет, так это его интеллект в 20 лет. Он из тех игроков, благодаря которым ты наслаждаешься футболом. Джуд очень элегантный, высокий, с широким шагом… Он похож на футболиста с открытки», — приводит слова Вальдано Marca.

Английский полузащитник перешел этим летом в мадридский «Реал» из дортмундской «Боруссии» за 103 млн евро. В этом сезоне он сыграл 9 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.