«Он должен закончить с судейством». Радимов призвал отстранить арбитра Галимова

Бывший футболист сборной России и «Зенита»раскритиковал арбитра

В игре 10-го тура РПЛ между «Уралом» и «Ростовом» Галимов назначил спорный пенальти в ворота екатеринбургской команды за попадание мяча в руку Кики, а также удалил Андрея Егорычева за фол на фланге.

«Галимов — судья, который в прошлом году наворотил в матче "Крылья Советов" — "Пари НН", его вернули.

Он наворотил, когда Гончаренко стоял и молчал. Потом его назначили на Кубок России работать на VAR (»Факел« — ЦСКА). Да он должен закончить с судейством. Вы дискредитируете судейский корпус, уберите его», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».