ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман Нурмагомедов (слева)Титульный бой Нурмагомедова и Примуса, возвращение Сайборг. Анонс карда Bellator 300
  • 11:26
    • В «Спартаке» недовольны работой Абаскаля. Испанца не увольняют из-за нежелания платить компенсацию
  • 11:12
    • Стало известно, куда хочет перейти Месси после завершения контракта с «Интер Майами»
  • 10:38
    • «Спартак» прорабатывает идею реструктуризации спортивного блока
    Все новости спорта

    «Он должен закончить с судейством». Радимов призвал отстранить арбитра Галимова

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Урал Ростов РПЛ Футбол России
    Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал арбитра Романа Галимова.

    Владислав Радимов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владислав Радимов

    В игре 10-го тура РПЛ между «Уралом» и «Ростовом» Галимов назначил спорный пенальти в ворота екатеринбургской команды за попадание мяча в руку Кики, а также удалил Андрея Егорычева за фол на фланге.

    «Галимов — судья, который в прошлом году наворотил в матче "Крылья Советов" — "Пари НН", его вернули.

  • Президента «Урала» могут дисквалифицировать за критику в адрес арбитров
  • Читайте по теме

    • Он наворотил, когда Гончаренко стоял и молчал. Потом его назначили на Кубок России работать на VAR (»Факел« — ЦСКА). Да он должен закончить с судейством. Вы дискредитируете судейский корпус, уберите его», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дортмундский клуб добьется победы в домашней игре
  • «Боруссия» Д — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.51
    •
  • Медведев продлит неприличную серию побед над Синнером?
  • Синнер — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Динамо» отомстит спартаковцам
  • «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.65
  • Экспресс дня 4 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ньюкасл — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Порту — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Славия Прага — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Марсель — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры