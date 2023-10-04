ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вероника КудерметоваСуперсенсация от Кудерметовой, неожиданный титул Хачанова, прорыв Сафиуллина и яркая победа Синнера в Пекине
  • 19:20
    • ФИФА допустила сборную России до 17 лет на чемпионат мира
  • 19:12
    • «Краснодар» не оставил дома шансов «Пари НН»
  • 19:09
    • Стали известны страны, в которых пройдет чемпионат мира 2030 года
  • 18:46
    • «Динамо» всухую обыграло «Спартак» в матче Кубка России
  • 17:22
    • Сафиуллин победил Маррея в первом круге «Мастерса» в Шанхае
    Все новости спорта

    Личка: Победа над «Спартаком» всегда приятна, но нам надо попасть в топ-4

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Динамо РПЛ Футбол России Спартак
    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка дал послематчевый комментарий после разгромной победы над «Спартаком» в Кубке России и рассказал о стоящих перед клубом в РПЛ задачах.

    Марцел Личка
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марцел Личка

    «Рад победе и крупному счету. В последних матчах реализация хромала, а сегодня и создавали, и забивали. 3:0 против "Спартака" всегда приятно. Но эта игра уже история, думаем о "Факеле". Мы близки к четверке лучших, надо в нее попасть.

    Чемпионская игра приходит через матчи с командами из нижней половины таблицы. Победа над "Зенитом" — хорошо, но нельзя терять очки с "Нижним Новгородом", вот что важно. Так делает "Краснодар": забивает мяч и держит этот счет, потом забивает еще, если получается. Он работает на результат. Так и нам нужно», — цитирует Личку «РИА Новости».

    После 10-ти туров «бело-голубые» располагаются в таблице РПЛ на седьмом месте с 16 очками, у «Спартака» такое количество баллов, но они располагаются строчкой выше по дополнительным показателям.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дортмундский клуб добьется победы в домашней игре
  • «Боруссия» Д — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.51
    •
  • «Ньюкасл» и «ПСЖ» выдадут низовую встречу
  • «Ньюкасл» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Команды Гвардиолы не оступится в Лейпциге
  • «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.65
  • Экспресс дня 4 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ньюкасл — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Порту — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Славия Прага — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Марсель — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Унион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рома — Серветт
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры