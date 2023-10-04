Личка: Победа над «Спартаком» всегда приятна, но нам надо попасть в топ-4

Главный тренер московского «Динамо»дал послематчевый комментарий после разгромной победы надв Кубке России и рассказал о стоящих перед клубом в РПЛ задачах.

«Рад победе и крупному счету. В последних матчах реализация хромала, а сегодня и создавали, и забивали. 3:0 против "Спартака" всегда приятно. Но эта игра уже история, думаем о "Факеле". Мы близки к четверке лучших, надо в нее попасть.

Чемпионская игра приходит через матчи с командами из нижней половины таблицы. Победа над "Зенитом" — хорошо, но нельзя терять очки с "Нижним Новгородом", вот что важно. Так делает "Краснодар": забивает мяч и держит этот счет, потом забивает еще, если получается. Он работает на результат. Так и нам нужно», — цитирует Личку «РИА Новости».

После 10-ти туров «бело-голубые» располагаются в таблице РПЛ на седьмом месте с 16 очками, у «Спартака» такое количество баллов, но они располагаются строчкой выше по дополнительным показателям.