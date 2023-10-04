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    Федотов прокомментировал поражение от «Факела» в Кубке России

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    Наставник ЦСКА Владимир Федотов объяснил, чего не хватило красно-синим для победы в матче Кубка России с «Факелом».

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    Основное время закончилось со счетом 1:1. В серии пенальти сильнее оказался «Факел» — 4:2.

    «Был настоящий кубковый матч против заряженного соперника. Как я и говорил ранее, несмотря на ротацию, соперник просто так ничего не отдаст и при своих болельщиках будет сражаться до конца. Так и получилось. В первом тайме нам не хватило реализации моментов. Забей мы гол — игра поменяла бы свой рисунок. Игра шла до первого гола, мы пропустили первыми, но нашли в себе силы отыграться. В концовке матча у Чалова был отличный момент, но не сложилось. В серии пенальти нам не удалось показать хорошую реализацию.

    Нам не хватило точности передач. Стандарты это наигранная вещь, мяч должен следовать в ту точку, которую мы пытались наиграть на тренировках. Нам есть над чем работать», — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».

    Напомним, ЦСКА завоевал Кубок России в минувшем сезоне.

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