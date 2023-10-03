ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиЧто с Месси? Без аргентинца «Интер Майами» может пролететь мимо плей-офф МЛС
  • 19:29
    • «Зальцбург» — «Реал Сосьедад»: Захарян остался в запасе
  • 19:25
    • «Зенит» обыграл «Балтику» и вышел в лидеры своей группы Кубка России
  • 19:21
    • «Локомотив» переиграл «Ростов» в Кубке России
    Все новости спорта

    «Зенит» обыграл «Балтику» и вышел в лидеры своей группы Кубка России

    «Зенит» — «Балтика»

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Зенит Балтика
    В матче 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России «Зенит» победил «Балтику» со счетом 2:1.

    Иван Сергеев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Сергеев

    На голы Ивана Сергеева и Ду Кейроса гости ответили точным ударом Кристияна Бистровича.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа C
    Зенит — Балтика 2:1
    Голы: 1:0 Иван Сергеев (18'), 1:1 Кристиян Бистрович (24'), 2:1 Эдуардо Кейрос (64') Зенит: Денис Адамов, Страхиня Эракович, Роберт Ренан, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Вендел, Александр Коваленко, Эдуардо Кейрос, Родриго, Вильсон Изидор, Иван Сергеев Балтика: Максим Бориско, Александр Пуцко, Натан Гассама, Никола Радмановац, Гильермо Сото, Кирилл Маляров, Ян Казаев, Кристиян Бистрович, Максим Кузьмин, Тамерлан Мусаев, Гедеон Гузина Предупреждение: Тамерлан Мусаев (90+2')

    Таким образом, «Зенит» набрал 11 очков, вышел на первое место в турнирной таблице и обеспечил себе выход в плей-офф. У «Балтики» девять пунктов и вторая позиция.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Наполи» и «Реал» изобилием голов не порадуют
  • «Наполи» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Одержит ли «МЮ» первую победу в Лиге чемпионов?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сможет ли «Копенгаген» забить «Баварии»?
  • «Копенгаген» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 3 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Наполи — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Копенгаген — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Интер — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ньюкасл — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры