Иван Сергеев Фото: globallookpress.com
На голы Ивана Сергеева и Ду Кейроса гости ответили точным ударом Кристияна Бистровича.
Футбол. Россия. Кубок. Группа C
Зенит — Балтика 2:1
Голы: 1:0 Иван Сергеев (18'), 1:1 Кристиян Бистрович (24'), 2:1 Эдуардо Кейрос (64') Зенит: Денис Адамов, Страхиня Эракович, Роберт Ренан, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Вендел, Александр Коваленко, Эдуардо Кейрос, Родриго, Вильсон Изидор, Иван Сергеев Балтика: Максим Бориско, Александр Пуцко, Натан Гассама, Никола Радмановац, Гильермо Сото, Кирилл Маляров, Ян Казаев, Кристиян Бистрович, Максим Кузьмин, Тамерлан Мусаев, Гедеон Гузина Предупреждение: Тамерлан Мусаев (90+2')
Таким образом, «Зенит» набрал 11 очков, вышел на первое место в турнирной таблице и обеспечил себе выход в плей-офф. У «Балтики» девять пунктов и вторая позиция.