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    Семак: Смотреть было нервно, но победа заслуженная

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от игры c калиниградской «Балтикой» (2:1) в Кубке России.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Кубковая игра, которая играла в напряжении до конца ввиду скользкого счёта. Смотреть было нервно. Если в первом тайме позволяли сопернику подавать с флангов, то во втором сыграли надёжно. Думаю, создали достаточно моментов. В любом случае заслуженная победа.

    Миша Кержаков? Его беспокоит мышцы, но вроде ничего серьёзного. Есть определённый спазм приводящей мышцы.

    По Марио ситуация непонятная. Плохого диагноза вроде бы удалось избежать. Сейчас воспаление сойдёт, и мы можем сказать, насколько он может выйти», — приводит слова Семака «Чемпионат».

    Таким образом, «Зенит» набрал 11 очков, вышел на первое место в турнирной таблице и обеспечил себе выход в плей-офф. У «Балтики» девять пунктов и вторая позиция.

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