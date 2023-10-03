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    Рассказов: В матче со «Спартаком» действовали агрессивно

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    Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов отреагировал на победу над «Спартаком» в матче 10-го тура чемпионата России (4:0).

    Николай Рассказов
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    Николай Рассказов

    «Самое главное, мы показали, что у нас команда, которая не только выполняет указания и требования тренера, но и действует агрессивно. Играли компактно, бегали, закрывали зоны — все старались. Было огромное желание. Не скажу, что это какой-то сверхнастрой конкретно на "Спартак". Но мы знали, что придет много зрителей, что нас ждет классный матч с отличной атмосферой. Хотя и не все получалось, потому что красно-белые — соперник высокого уровня. А наших болельщиков хочу поблагодарить — их поддержка очень помогла!» — сказал Рассказов «СЭ».

    «Крылья Советов» идут вторыми в таблице. Клуб набрал 21 очко в десяти встречах.

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