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    Киммих: «Копенгаген» очень, очень силен дома

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    Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих рассказал, чего ждет от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Копенгагена».

    Йозуа Киммих
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    Йозуа Киммих

    «Мы знаем, что "Копенгаген" очень, очень силен дома. Они долгое время не проигрывали на своем поле. По этой причине нам надо очень хорошо подготовиться, мы проведем видеоанализ», — цитирует Киммиха официальный сайт УЕФА.

    «Бавария» сыграет в гостях с «Копенгагеном» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сегодня, 3 октября. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.

    Датская команда с одним баллом занимает второе место в турнирной таблице своей группы. Мюнхенский коллектив располагается на первой строчке с тремя очками.

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