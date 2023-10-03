Киммих: «Копенгаген» очень, очень силен дома

Йозуа Киммих Фото: globallookpress.com
«Мы знаем, что "Копенгаген" очень, очень силен дома. Они долгое время не проигрывали на своем поле. По этой причине нам надо очень хорошо подготовиться, мы проведем видеоанализ», — цитирует Киммиха официальный сайт УЕФА.
«Бавария» сыграет в гостях с «Копенгагеном» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сегодня, 3 октября. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.
Датская команда с одним баллом занимает второе место в турнирной таблице своей группы. Мюнхенский коллектив располагается на первой строчке с тремя очками.