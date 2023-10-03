Киммих: «Копенгаген» очень, очень силен дома

Полузащитник «Баварии»рассказал, чего ждет от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Копенгагена».

«Мы знаем, что "Копенгаген" очень, очень силен дома. Они долгое время не проигрывали на своем поле. По этой причине нам надо очень хорошо подготовиться, мы проведем видеоанализ», — цитирует Киммиха официальный сайт УЕФА.

«Бавария» сыграет в гостях с «Копенгагеном» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сегодня, 3 октября. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.

Датская команда с одним баллом занимает второе место в турнирной таблице своей группы. Мюнхенский коллектив располагается на первой строчке с тремя очками.