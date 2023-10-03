ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиЧто с Месси? Без аргентинца «Интер Майами» может пролететь мимо плей-офф МЛС
  • 21:41
    • «Реал Сосьедад» всухую обыграл «Зальцбург» в матче Лиги чемпионов
  • 21:31
    • «Ланс» — «Арсенал»: стартовые составы на матч 2-го тура Лиги чемпионов
  • 21:16
    • В Неаполе состоится дуэль форвардов Осимхен — Винисиус в рамках матча ЛЧ
    Все новости спорта

    «Брага» совершила камбэк с 0:2 и обыграла «Унион» в матче Лиги чемпионов

    «Унион» — «Брага»: счет матча 2:3, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Германии Унион Берлин Португалия Брага
    «Брага» одержала волевую победу над «Унионом» (3:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Сначала «Унион» вышел вперед со счетом 2:0. Дублем отметился нападающий команды Шеральдо Бекер, забив свои голы на 30-й и 37-й минутах встречи.

    Затем «Брага» сравняла счет усилиями защитника команды Сику Ньякате, который забил гол на 41-й минуте и нападающего Брумы, который отличился на 51-й минуте.

    Уже на 90+4-й минуте полузащитник «Браги» Андре Каштру с передачи все того же Брумы забил победный гол своей команды.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа C
    Унион — Брага 2:3
    Голы: 1:0 Шеральдо Бекер (30'), 2:0 Шеральдо Бекер (37'), 2:1 Сику Ньякате (41'), 2:2 Брума (51'), 2:3 Андре Каштру (90 + 4') Унион: Фредерик Реннов, Данило Дуки, Диогу Лейте, Леонардо Бонуччи, Йосип Юранович, Робин Гозенс (Жером Руссийон, 87'), Лука Тусар (Аисса Лайдуни, 63'), Алекс Краль, Яник Хаберер (Бренден Ааронсон, 81'), Шеральдо Бекер, Кевин Бехренс (Кевин Фолланд, 63') Брага: Матеус Магальяйнс, Кристиан Борха (Адриан Марин, 74'), Сику Ньякате, Сердар Саатчи, Юсафат Мендес (Андре Каштру, 87'), Брума, Али Мохамед, Родриго Саласар (Жоау Моутинью, 73'), Симон Банза, Рикарду Орта (Витор Карвальо, 84'), Альваро Джало (Абель Руис, 84') Предупреждения: Леонардо Бонуччи (13'), Рикарду Орта (13'), Симон Банза (46'), Диогу Лейте (54'), Родриго Саласар (72')

    После этого матча «Брага» занимает 3-е место в своей группе Лиги чемпионов с 3 очками в активе. «Унион» — на 4-й позиции без набранных очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Наполи» и «Реал» изобилием голов не порадуют
  • «Наполи» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Одержит ли «МЮ» первую победу в Лиге чемпионов?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сможет ли «Копенгаген» забить «Баварии»?
  • «Копенгаген» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 3 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Наполи — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Копенгаген — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Интер — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ньюкасл — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры