«Унион» — «Брага»: счет матча 2:3, обзор голов

одержала волевую победу над(3:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Сначала «Унион» вышел вперед со счетом 2:0. Дублем отметился нападающий команды Шеральдо Бекер, забив свои голы на 30-й и 37-й минутах встречи.

Затем «Брага» сравняла счет усилиями защитника команды Сику Ньякате, который забил гол на 41-й минуте и нападающего Брумы, который отличился на 51-й минуте.

Уже на 90+4-й минуте полузащитник «Браги» Андре Каштру с передачи все того же Брумы забил победный гол своей команды.

Футбол. Лига чемпионов. Группа C Унион — Брага 2:3 Голы: 1:0 Шеральдо Бекер (30'), 2:0 Шеральдо Бекер (37'), 2:1 Сику Ньякате (41'), 2:2 Брума (51'), 2:3 Андре Каштру (90 + 4') Унион: Фредерик Реннов, Данило Дуки, Диогу Лейте, Леонардо Бонуччи, Йосип Юранович, Робин Гозенс (Жером Руссийон, 87'), Лука Тусар (Аисса Лайдуни, 63'), Алекс Краль, Яник Хаберер (Бренден Ааронсон, 81'), Шеральдо Бекер, Кевин Бехренс (Кевин Фолланд, 63') Брага: Матеус Магальяйнс, Кристиан Борха (Адриан Марин, 74'), Сику Ньякате, Сердар Саатчи, Юсафат Мендес (Андре Каштру, 87'), Брума, Али Мохамед, Родриго Саласар (Жоау Моутинью, 73'), Симон Банза, Рикарду Орта (Витор Карвальо, 84'), Альваро Джало (Абель Руис, 84') Предупреждения: Леонардо Бонуччи (13'), Рикарду Орта (13'), Симон Банза (46'), Диогу Лейте (54'), Родриго Саласар (72')

После этого матча «Брага» занимает 3-е место в своей группе Лиги чемпионов с 3 очками в активе. «Унион» — на 4-й позиции без набранных очков.