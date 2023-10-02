Сегодня в 22:00 по московскому времени стартует матч 2-го тура Лиги Чемпионов между английским «Манчестер Юнайтед» и турецким «Галатасараем». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в первом туре Лиги Чемпионов уступил «Баварии» на выезде со счетом 3:4. Манкунианцы на протяжении всей встречи пытались догнать оппонента в счете, но так и ни разу не смогли этого сделать. Английская команда с нулем очком замыкает турнирную таблицу группы A.

В чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» также продолжает тонуть. 3 победы и 4 поражения в 7-ми матчах — не самый утешительный результат на старте АПЛ для подопечных Тен Хага.

В минувшую субботу «красные дьяволы» потерпели третье поражение за четыре последних матча. «Манчестер Юнайтед» в 7-м туре АПЛ дома с минимальным счетом уступил «Кристал Пэлас» (0:1).

«Галатасарай»

В первом туре группового этапа «Галатасарай» дома вырвал ничью в матче против «Копенгагена» (2:2). При счете 2:0 в пользу гостей датская команда на 73-й минуте осталась в меньшинстве после удаления Йелерта. «Галатасарай» воспользовался численным преимуществом и забил дважды на 86-й и 88-й минутах соответственно.

«Галатасарай» не проигрывает на протяжении 14-ти матчей подряд во всех турнирах. Команда из Стамбула занимает второе место в чемпионате Турции, выиграв 6 из 7-ми поединков на старте.

В крайнем туре национального первенства «Галатасарай» одержал домашнюю волевую победу над «Анкарагюджю» (2:1). Ранее «львы» добыли 6 очков из 6-ти в матчах против «Истанбулспора» (1:0) и «Башакшехира» (2:1).

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой в товарищеской игре 30 июля 2016 года. В том матче «Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу со счетом 5:2. Всего в 7-ми очных встречах на счету английского клуба 3 победы, «Галатасарай» выиграл один матч и еще трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай» с коэффициентом 1.75.