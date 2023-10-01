Титов: Удивляюсь, что вверху таблицы у нас и «Краснодар», и «Крылья Советов»

Бывший футболист московскогорассказал, что удивлен лидерствоми самарскихв турнирной таблице РПЛ.

«Я бы отметил такую тенденцию, что первые места в турнирной таблице занимают не московские топовые команды и питерский "Зенит". Другие сегодня показывают хороший и где-то даже уверенный футбол.

Удивляюсь, что вверху таблицы у нас и "Краснодар", и "Крылья Советов", — это говорит о том, что московские клубы и "Зенит" пока проигрывают. Пусть это и небольшая дистанция — прошла треть чемпионата, но надо всем задуматься, потому что время летит быстро. До декабря этот сезон, я уверен, будет очень интересным, сенсации мы еще увидим», — приводит слова Титова РИА Новости.