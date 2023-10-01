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    Артета: «Арсенал» хорошо прочел игру и заслуженно победил

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Борнмутом» (4:0) в АПЛ.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Очень счастлив, очень счастлив. Ещё со вчерашнего дня, как мы подошли к матчу, команда была готова играть. Знали, что перед нами будет команда, которая заслуживает большего после предыдущих матчей. Они не дают соперникам времени на размышления, постоянно давят, сужают пространство, из которого очень тяжело выйти. Думаю, мы хорошо прочли игру и заслуженно победили.

    Очень рад за победу, но ещё счастливее быть частью чего-то, частью команды, демонстрирующей человеческие качества, которые они показали по Хаверцу. Я ничего не говорил команде.

    Всё произошло так естественно. Рад, что они приняли это решение отдать право исполнить пенальти. Очень благодарен нашим фанатам за то, как они пели имя Кая, заставили его чувствовать себя так. Хаверц заслуживает этого, очень рад за него», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

    Календарь и таблица АПЛ

    После этого матча «Арсенал» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 17-ю очками в активе. «Борнмут» — на 18-й строчке (3).

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