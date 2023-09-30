Рахимов рассказал о том, каким образом «Рубин» сможет обыграть «Краснодар»

Главный тренервысказался о предстоящем матче св рамках 10-го тура российской Премьер-лиги.

«Думаю, что игроки постараются сыграть хорошо. Мы говорим о настрое, о том, что есть желание играть, чтобы не было равнодушных на поле, — всё это присутствует.

Надеюсь, и в сегодняшнем матче всё будет. Все ли новички влились в состав? Это ещё не так. Они подъехали в разном состоянии. Понятно, что кто‑то в предыдущих командах мог играть в совершенно другой футбол. Им нужно переучиваться, нужно понимание, чтобы это освоить.

Что нужно сделать "Рубину", чтобы прервать победную серию "Краснодара"? Нужно играть хорошо. Также нужно определённое везение, без него достаточно сложно», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Рубином» и «Краснодаром» состоится 30-го сентября в 16:30 мск. Команды уже опубликовали стартовые составы на этот поединок. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.