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    Федотов: Долгожданная победа. Надежно сыграли в обороне

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итог матча с «Балтикой» (1:0).

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Долгожданная победа. Надежно сыграли в обороне. Может быть, в первом тайме не хватило хладнокровия, было многовато сумбурных действий и длинных передач. Было несколько эпизодов, где можно было доиграть четче. Хочется отметить и соперника. Мы смотрели, готовились. Команда веселая, адаптировалась в РПЛ, виден почерк, есть смелость, хорошо прессингуют и двигаются вперед, обороняют хорошо свои ворота.

    Заболотный? Огромная нагрузка легла на Антона в этих матчах. Каждому человеку нужна небольшая перезагрузка. Немного его поберегли, смотрели за ходом событий. Антон мог в любое время появиться на поле. Может, и раньше», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

    ЦСКА прервал 5-матчевую серию без побед в РПЛ и с 16 очками поднялся на шестое место. «Балтика» с 7 баллами остается на 14-й строчке в турнирной таблице.

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