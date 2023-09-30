«Борнмут» — «Арсенал»: счет матча 0:4, обзор голов

одержал гостевую победу над(4:0) в матче 7-го тура АПЛ.

В 1-м тайме «канониры» забили 2 безответных гола. Сначала полузащитник команды Букайо Сака открыл счет в матче на 17-й минуте, а на 44-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Борнмута». Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор реализовал одиннадцатиметровый — 2:0.

Во 2-м тайме «канониры» снова забили 2 гола. На 53-й минуте «Арсенал» вновь получил возможность забить гол с пенальти. На сей раз уверенно пробил с точки Кай Хаверц.

Точку в этом матче поставил игрок «Арсенала» Бен Уайт, забив 4-й гол с передачи все того же Эдегора.

Футбол. Англия. Премьер-лига Борнмут — Арсенал Лондон 0:4 Голы: 0:1 Букайо Сака (17'), 0:2 Мартин Эдегор (пенальти) (44'), 0:3 Кай Хаверц (пенальти) (53'), 0:4 Бен Уайт (90 + 3') Борнмут: Нето, Илья Забарный, Маркос Сенеси, Милош Керкез (Адам Смит, 83'), Максимилиан Ааронс, Райан Кристи (Энтойн Семеньо, 83'), Льюис Кук, Маркус Таверньер (Луис Синистерра, 59'), Филип Биллинг (Джо Ротуэлл, 75'), Джастин Клюйверт (Данго Уаттара, 59'), Доминик Соланке Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Бен Уайт, Букайо Сака (Фабиу Виейра, 76'), Кай Хаверц (Эмиль Смит Роув, 81'), Деклан Райс (Жоржиньо, 81'), Мартин Эдегор, Александр Зинченко (Такэхиро Томиясу, 69'), Габриэл Жезус, Эдвард Нкетиа (Рейсс Нелсон, 69') Предупреждение: Кай Хаверц (33')

После этого матча «Арсенал» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 17-ю очками в активе. «Борнмут» — на 18-й строчке (3).