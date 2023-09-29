Романцев призвал Дзюбу извиниться за слова о Семаке

Бывший главный тренер «Спартака»прокомментировал неосторожную фразу нападающего «Локомотива»в адрес главного тренера «Зенита»

Вскоре после недавнего матча между «Локомотивом» и «Зенитом» Дзюбу спросили, помирился ли он с Семаком, на что он ответил: «А кто это?».

«Никак не могу понять, почему СМИ уделяют столько внимания, кто кому жмет руки. Я, например, никогда не считал обязательным делать это во время матча, когда менял игрока — не до этого было.

А сейчас из Европы к нам пришла мода с рукопожатиями, попавшая под прицел журналистов, которые тут же стали определять по ней градус отношений между футболистом и тренером.

А были ведь моменты, когда горячо обсуждали подобные истории, происходившие и между тренерами. Но это к слову.

Что касается новой вспышки разговоров вокруг Дзюбы, то пусть он не обижается, но в данной ситуации я бы посоветовал ему принести извинения.

Думаю, что это только вызовет уважение, которое он заработал игрой и честным отношением к своей профессии», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».