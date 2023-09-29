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    «РБ Лейпциг» уволил Эберля, которого хотела переманить «Бавария»

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    Исполнительный директор Макс Эберль освобожден от должности управляющего директора «РБ Лейпциг». Его функции временно возьмет на себя Роувен Шредер.

    Макс Эберль
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    Макс Эберль

    Одной из главных причину увольнения Эберля стала по мнению руководства недостаточная его вовлеченность в работу клуба и активный интерес со стороны мюнхенской «Баварии».

    «РБ Лейпциг немедленно освободил Макса Эберля от его обязанностей. Его отказ от обязательств перед клубом привел к тому, что мы приняли это решение. Решение не имеет ничего общего с перестройкой состава или результатами на поле. Спортивный директор Роувен Шредер возьмет на себя обязанности. Мы хотели бы поблагодарить Макса за его работу и пожелать ему всего наилучшего в будущем», — заявили на официальном сайте клуба.

    Макс Эберль — известный в прошлом игрок, но известность во всем мире получил во время работы спортивным директором «Боруссии» из Менхенгладбаха (2008-2022). Он вернул команду в Бундеслигу, неоднократно выводил ее в Лигу чемпионов, отыскал немало будущих звезд. В 2022 году перебрался в «РБ Лейпциг» на должность исполнительного директора.

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