«РБ Лейпциг» уволил Эберля, которого хотела переманить «Бавария»

Исполнительный директоросвобожден от должности управляющего директора. Его функции временно возьмет на себя

Одной из главных причину увольнения Эберля стала по мнению руководства недостаточная его вовлеченность в работу клуба и активный интерес со стороны мюнхенской «Баварии».

«РБ Лейпциг немедленно освободил Макса Эберля от его обязанностей. Его отказ от обязательств перед клубом привел к тому, что мы приняли это решение. Решение не имеет ничего общего с перестройкой состава или результатами на поле. Спортивный директор Роувен Шредер возьмет на себя обязанности. Мы хотели бы поблагодарить Макса за его работу и пожелать ему всего наилучшего в будущем», — заявили на официальном сайте клуба.

Макс Эберль — известный в прошлом игрок, но известность во всем мире получил во время работы спортивным директором «Боруссии» из Менхенгладбаха (2008-2022). Он вернул команду в Бундеслигу, неоднократно выводил ее в Лигу чемпионов, отыскал немало будущих звезд. В 2022 году перебрался в «РБ Лейпциг» на должность исполнительного директора.