«Торпедо» заявило, что не собирается увольнять президента Савина

В пресс-службедали комментарий по поводу недавней новости о том, что скоро будет отправлен в отставку президент клуба

«Опровергаем эту информацию, как полностью не соответствующую действительности», — сказали Sport24 в пресс-службе «Торпедо».

Напомним, что сегодня, 28 сентября, появилась информация о том, что Ярослав Савин не справляется со своими обязанностями президента «Торпедо» и может быть отправлен в отставку в ближайшее время.

После 11-ти туров «Торпедо» идет всего лишь на шестом месте в Первой лиге. Перед командой, обладающей самым большим бюджетом в чемпионате, стоит четкая задача вернуться в этом сезоне в РПЛ.

Ярослав Савин стал президентом «Торпедо» в марте 2023 года, сменив на этом посту Илью Геркуса.