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    Судейская бригада Иванова обслужит матч 10-го тура РПЛ «Оренбург» — «Зенит»

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    В РФС опубликовали судейские назначения на матчи 10-го тура российской Премьер-лиги, которые пройдут в период с 29-го сентября до 1-го октября.

    Сергей Иванов — арбитр РПЛ
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    Сергей Иванов — арбитр РПЛ

    29 сентября (пятница)

    «Ростов» — «Урал»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Хамид Талаев, Алексей Воронцов; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Зуев.

    Все прогнозы на РПЛ

    30 сентября (суббота)

    «Оренбург» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Андрей Образко, Михаил Иванов; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Алексей Лунёв; инспектор — Сергей Хральцов.

    «Локомотив» — «Пари НН»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Сергей Мартынов.

    «Рубин» — «Краснодар»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Кирилл Левников; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Николай Богач; инспектор — Сергей Лапочкин.

    ЦСКА — «Балтика»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Эдуард Малый.

    Календарь и таблица РПЛ

    1 октября (воскресенье)

    «Факел» — «Сочи»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Артём Любимов; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Варанцо Петросян; инспектор — Юрий Баскаков.

    «Крылья Советов» — «Спартак»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Алексей Сухой; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Александр Гвардис.

    «Ахмат» — «Динамо»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Владимир Москалёв; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Екатерина Курочкина; инспектор — Андрей Бутенко.

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