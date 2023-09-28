Судейская бригада Иванова обслужит матч 10-го тура РПЛ «Оренбург» — «Зенит»

29 сентября (пятница)
«Ростов» — «Урал»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Хамид Талаев, Алексей Воронцов; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Зуев.
30 сентября (суббота)
«Оренбург» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Андрей Образко, Михаил Иванов; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Алексей Лунёв; инспектор — Сергей Хральцов.
«Локомотив» — «Пари НН»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Сергей Мартынов.
«Рубин» — «Краснодар»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Кирилл Левников; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Николай Богач; инспектор — Сергей Лапочкин.
ЦСКА — «Балтика»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Эдуард Малый.
1 октября (воскресенье)
«Факел» — «Сочи»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Артём Любимов; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Варанцо Петросян; инспектор — Юрий Баскаков.
«Крылья Советов» — «Спартак»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Алексей Сухой; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Александр Гвардис.
«Ахмат» — «Динамо»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Владимир Москалёв; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Екатерина Курочкина; инспектор — Андрей Бутенко.